РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Межрайонное управление ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники Главного управления ЗАГС Московской области в связи с эпидемиологической обстановкой изменил график работы со среды, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Межрайонное управление ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники Главного управления ЗАГС Московской области в связи с введением режима повышенной готовности и в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории Московской области информирует граждан об изменении режима работы с 25 марта по 30 апреля 2020 года: вторник, среда, пятница - с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, суббота - с 08:00 до 12:00 и с 12:30 до 16:30, четверг - неприемный, санитарный день; воскресенье, понедельник - выходной день», - говорится в сообщении.

Временно приостановлены торжественные регистрации заключения брака, допускаются регистрация брака в неторжественной обстановке (без участия гостей), торжественные мероприятия «Имянаречение» и «Чествование юбиляров семейной жизни».

Запись по вопросам регистрации рождения, установления отцовства, перемены имени, внесения изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния, и выдачи повторных документов, осуществляется по телефонам горячей линии: 8(495)503-61-21; 8(495)559-60-27.

Подать заявление на государственную регистрацию (рождение, установление отцовства, заключение брака, расторжение брака, усыновление, смерть) жители смогут через единый портал государственных услуг.