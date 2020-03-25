РИАМО - 25 мар. На предприятии по производству одноразовой медицинской продукции в Коломне планируют в несколько раз увеличить объемы выпускаемых товаров, сообщила в среду министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«В Московской области сегодня четыре завода сегодня выпускают маски. Сейчас предприятие (в Коломне - ред.) находится на передовой. <...> В ближайшее время будет проработан вопрос об увеличении производства в два, а может быть даже и в три раза», - сказала Егорова в ходе осмотра предприятия.

По ее словам, заводу необходим капитальный ремонт. Кроме того, для увеличения производства планируют повысить размер субсидии по возмещению затрат на покупку нового оборудования.

«Сейчас у нас уже есть мера по частичному возмещению затрат на закупку оборудования. <...> Сейчас мы проанализировали ситуацию конкретно с производством масок. Существует большой дефицит не только в Московской области, все регионы испытывают дефицит. Мы сейчас прорабатываем вопрос увеличения этой субсидии», - отметила Егорова.

В какие сроки новую технику доставят на предприятие станет известно до конца этой недели. Министр также добавила, что правительству региона важно поддержать завод в Коломне, так как он поставляет маски в аптечные сети Московской области, не завышая цену на свою продукцию.

По словам генерального директора ООО «Универсал» Всероссийского общества слепых Олега Швейкина, в настоящее время завод выпускает около 15 тысяч товаров в смену.

«У нас работает 60 человек. Из них половина инвалидов. <...> Мы делаем маски, шапки, бахилы, защитные комплекты. Мы выпускаем в смену порядка 15 тысяч (единиц продукции - ред.). <...> Мы сейчас делаем раз в пять больше, чем делали раньше», - отметил директор завода.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>