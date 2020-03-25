РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Партнерским отношениям городского округа Мытищи и итальянского города-побратима Лекко исполнилось 15 лет, сообщается на сайте администрации горокруга.

24 марта 2005 года Мытищи и итальянский город Лекко подписали соглашение о сотрудничестве. В Лекко побратимским связям уделяют очень большое внимание. Уже более 40 лет в коммуне действует профильный комитет, в состав которого входят несколько десятков представителей разных профессий, их задача – дальнейшее развитие дружеских связей, расширение контактов в различных областях.

«За последние годы мы можем отметить несколько важных совместных мероприятий. Хор «Традиция» мытищинской детской музыкальной школы занял 1-е место на XIII Европейском фестивале молодежных хоров «Джузеппе Зелиоли», который проходил в Лекко в июле 2018 года. Ребята стали лучшими из почти 400 юных вокалистов из Чехии, Германии, Италии, Польши, Канады, Украины. В сентябре 2019 года в Мытищинском историко-художественном музее состоялась фотовыставка городов-партнеров горокруга Мытищи, которую украсил своими замечательными работами фотохудожник из Лекко Федерико Вильгельм», - говорится в сообщении.

4 года назад делегация из Мытищ, находясь в Лекко, вместе с другими побратимами приняла участие в благотворительном мероприятии в честь солидарности с жителями коммуны Аккумоли, города в итальянской провинции Риети, практически полностью разрушенного в результате мощного землетрясения в августе 2016 года.

«Тогда важность этого единства отметил мэр Лекко Вирджинио Бривио. Он сказал, что мир может быть лучше, если мы понимаем, что надо делить с близкими людьми не только прекрасные моменты жизни, но остаться рядом и в трудные дни. Эта фраза очень актуальна и сегодня, когда Италия оказалась в сложнейшей ситуации в связи с быстрым распространением коронавируса в стране. В провинции Лекко на сегодня более 900 заболевших, город находится на карантине, закрыты организации и учреждения. Мэр выступает с обращениями к жителям в режиме онлайн из своего дома», - отмечается в сообщении.

Мытищинцы в это непростое время выражают поддержку своим побратимам. И надеются, что помощь, оказываемая Италии в эти дни российскими властями, сможет ослабить продвижение вируса и стабилизировать нынешнюю ситуацию в стране.