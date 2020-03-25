РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В «Банях Алексеева» в Подоьске ввели дополнительные меры по профилактике коронавируса и начали измерять температуру гостей на входе, ограничили единовременное нахождение в общественных разрядах посетителей и усилили дезинфекционную обработку, сообщается в группе «Бани Алексеева» в соцсети «ВКонтакте».

На территории Москвы и Московской области закрыты бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей по Москве и по Московской области. Бани не попадают под это постановление, поэтому «Бани Алексеева» продолжат работать в штатном режиме.

«Для нас поддержка чистоты всегда была и остается одной из важных задач в работе. На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации мы также приняли ряд дополнительных мер, обеспечивающих безопасность гостей и сотрудников. На входе каждому гостю измеряют температуру. В общественных разрядах ограничивают единовременную посещаемость, первый мужской разряд - до 47 человек, высший женский разряд - до 28 человек. Ограничили посещение гостей старше 65 лет», - говорится в сообщении.

Гостей рассаживают равномерно по залу, обеспечивая дополнительные дистанции между ними. Периодически проветривают помещения. Обрабатывают все необходимые помещения и поверхности в течении дня дезинфицирующими средствами в соответствии с дезинфекционным режимом. Не допускают к работе сотрудников с температурой, симптомами простуды и ОРВИ и вернувшихся из других стран.