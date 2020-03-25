РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. Рыбакам строго запретили заниматься ловлей рыбы на водоемах Щелкова в период весеннего нереста - с 1 апреля по 10 июня, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Рыбачить разрешается только с берега вне нерестовых участков, при этом используя поплавочные или донные удочки с общим количеством крючков не более двух штук», - говорится в сообщении.

Также запрещается передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с моторами.