РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Около 19 тысяч школьников получат продуктовые наборы вместо бесплатного школьного питания в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Бесплатные продуктовые наборы получат учащиеся, которым предоставлялось бесплатное питание в школах, в частности, ученики начальных классов и льготные категории граждан - малообеспеченные, многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы сверили цифры с директорами школ, в течение текущей недели будет подготовлено 18 905 наборов, выдача начнется со следующей недели в образовательных организациях по графику, определенному школами», - сказала начальник управления образования администрации муниципалитета Наталья Тимошина.

Директора школ через школьные чаты в мессенджерах сообщат родителям графики выдачи продовольственных наборов школьникам. Кроме того, их опубликуют на официальных интернет-страничках школ.