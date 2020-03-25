РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. В среду в подмосковных Люберцах начнет работать передвижной суперкар для мойки мусорных контейнеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» приступает к обработке и мойке контейнеров для сбора мусора с помощью новой спецмашины на шасси MAN с оборудованием RosRoca. Эту технику выпустили по спецзаказу регоператора.

«Первым муниципалитетом, в который поступила техника, стали Люберцы. Уже сегодня спецмашина выйдет на маршрут в жилой сектор Люберец. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации «ЭкоЛайн-Воскресенск» организовал оперативную и качественную работу по обработке всего контейнерного парка в кратчайшие сроки», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он добавил, что специальная передвижная мойка обрабатывает баки прямо на контейнерной площадке – емкости загружаются в нее и весь процесс происходит внутри. За полный цикл машина может обслужить от 70 до 100 контейнеров объемом 1,1 кубометра, в зависимости от сложности загрязнения и удаленности контейнерных площадок. Мойка одного контейнера с дезинфицирующим средством занимает около 15 секунд. Полный цикл мойки укладывается в одну минуту.

Отработанная вода собирается в специальный резервуар и вместе с остатками мусора сдается в специальные учреждения по обезвреживанию и утилизации опасных отходов.