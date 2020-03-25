РИАМО – 25 мар. Сервис HeadHunter провел опрос, который показал, что 80% респондентов сейчас работают на дистанционном режиме, а оставшиеся 20% по-прежнему трудятся из офиса, сообщает газета «Известия».

При этом 65% из тех, кто по-прежнему трудится на рабочем месте, заявили, что их обязанности нельзя выполнять из дома, 34% пожаловались на нерабочую атмосферу дома, 28% назвали отвлекающие факторы в квартире (семья, дети, бытовые обязанности).

«Если компания переходит на удаленный режим, руководство должно понимать издержки такого формата. Сотруднику обязаны организовать рабочее место. Для этого сейчас не надо никаких специальных документов, все регулирует Трудовой кодекс.

Человек в любом случае находится на работе, его рабочее место там, где его определил работодатель. В нашей ситуации — дома. Поэтому так или иначе компания продолжает нести ответственность за сотрудника», — пояснил президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда «Эталон» Олег Косырев.

Сами работодатели редко оплачивают необходимую мебель для сотрудников, работающих из дома. Лишь 2% согласились оплатить персоналу это.

Кроме того, 54% опрошенных заявили, что руководители не стали компенсировать сотрудникам затраты на необходимые технические средства для работы из дома. При этом магазины бытовой техники зафиксировали небывалый спрос на ноутбуки. В некоторых магазинах продажи на эту технику выросли в пять раз.

Между тем, в Минтруде подчеркивают, что условия надомной работы регулируются законодательством. А вопрос обеспечения техническими средствами должно быть зафиксировано в трудовом договоре.

Всего HeadHunter опросил 4 тысячи человек из разных регионов и сфер деятельности.

Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В мире насчитывается более 420 тысяч случаев заболевания, в России - 495 случаев.

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