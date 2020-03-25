РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Воду повышенной мутности могут подавать в ряд домов Красногорска в среду, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«Двадцать пятого марта с 10:00 до 17:00 вода по адресам: улица Тамаровича, дом №1, улица Садовая, дома №№19, 20, 22, улица Октябрьская, дома №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, улица Пионерская, дома №№2, 4, 6, 8, 10 будет подаваться с повышенной мутностью», - говорится в сообщении.

Причиной стала промывка водопроводных сетей.