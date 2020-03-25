РИАМО-25 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одну из работниц больницы в Коммунарке снять на его телефон видео посещения главы государства Владимира Путина в учреждение, в котором содержат зараженных коронавирусом, при этом забирать мобильное устройство отказался, сообщается на сайте kp.ru.

Песков объяснил сотруднице больницы, как лучше проводить съемку и куда нужно потом отправить ролик, но забирать телефон отказался. Представитель Кремля попросил женщину оставить телефон себе, а после просто выкинуть.

«Снимайте, совершенно не стесняясь», – сказал Песков.

Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта, где пообщался с главврачом учреждения, внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии Денисом Проценко и посетил отделение, в котором находятся на лечении инфицированные.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру насчитывается более 423 тысяч зараженных коронавирусом. В России выявлено 495 случаев заболевания.

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