Границы закрываются, школы на карантине, курс рубля падает. Уже страшно или еще нет? Сыграй в игру РИАМО и выяви свой уровень тревоги.
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|Осадки / облачность
|Давление
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|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+13˚C … +15˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|762 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 3 м/с
Границы закрываются, школы на карантине, курс рубля падает. Уже страшно или еще нет? Сыграй в игру РИАМО и выяви свой уровень тревоги.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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