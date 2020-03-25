РИАМО - 25 мар. Зрители YouTube-канала Мосгорнаследия могут посмотреть восемь лекций об археологии, искусстве и архитектуре, сообщается на официальном сайте мэра города.

Кроме того, на канале было собрано 182 коротких сюжета о том, как в Москве работают над сохранением памятников архитектуры.

«Пользователи канала могут, например, оценить результат комплексной реставрации усадьбы Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке, посмотреть, как изменились фонтаны «Золотой колос» и «Дружба народов» на ВДНХ», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Лекции Мосгорнаследия расскажут о музеефикации старинных улиц, создании дороги из Москвы в Санкт-Петербург, эпохе модерна в архитектуре начала ХХ века и научат находить отличия в творениях дизайнерских школ.

Ранее на портале «Узнай Москву» запустили 17 виртуальных прогулок по историческим зданиям столицы.