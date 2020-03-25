РИАМО - 25 мар. Подписчики страницы ВДНХ в Instagram дадут имена двум белым козлятам, которые появились на свет на «Городской ферме» в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Итоговое голосование за лучшие варианты имен, оставленные в комментариях, пройдет 31 марта. А пока безымянные козлята живут в отдельном вольере. За их состоянием следят зоологи.

«Победители получат от «Городской фермы» сертификат на посещение центра на двух человек», - говорится в сообщении.

Детеныши появились на свет от разных самок – Белки и Стрелки - и одного отца – козла Ивана. Увидеть малышей возможно только через стекло. Контакты с животными, как и кормление других обитателей фермы на ВДНХ, в настоящее время запрещены в целях профилактики распространения коронавируса.