РИАМО - 25 мар. Участники премии «Новатор Москвы» смогут до 31 марта подать заявку в онлайн-формате, денежный приз победителей будет достигать 1,5 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Премию мэра Москвы получат авторы лучших инновационных проектов. Победителям вручат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

К участию в конкурсе приглашены команды разработчиков до пяти человек и изобретатели, работающие в одиночку. Призовой фонд свыше 17 миллионов рублей поделят между победителями и призерами в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций».

Подробная информация об участии в проекте доступна на сайте.