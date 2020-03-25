РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже денежных средств и планшета из дома на Заводской улице микрорайона Климовск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летней местной жительницы о том, что в комнате дома, расположенного на Заводской улице микрорайона Климовск, неизвестный присвоил ее денежные средства и планшетный компьютер. Сумма материального ущерба составила 19 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен 60-летний житель города Москвы. В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.