РИАМО - 25 мар. Московский центр качества образования запустил акцию «ЕГЭ: из года в год!», подготовив видеоконсультации для старшеклассников, которые помогут при подготовке к ЕГЭ, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Выбранный онлайн-формат позволяет неоднократно обращаться к представленным материалам. <…> Ведут консультации руководители и члены предметных комиссий Москвы», — рассказала начальник управления Московского центра качества образования Татьяна Расташанская.

Видеоуроки по таким предметам, как физика, русский язык, математика и другие, расскажут о структуре заданий экзаменов и дадут советы по их выполнению, в том числе наиболее сложных. К просмотру также пригласили родителей одиннадцатиклассников и их преподавателей.

Консультации в формате онлайн доступны на сайте.

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