РИАМО - 25 мар. В Московской области выписали из больницы еще пять пациентов, ранее заболевших новой коронавирусной инфекцией, а после лечения получивших отрицательные результаты теста, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Пять пациентов благополучно вылечились от коронавируса нового типа и выписаны из больниц Московской области. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме», - говорится в сообщении.

В Московской области выявлено всего семь вылечившихся пациентов. На сегодняшний день в регионе зафиксирован 41 заболевший коронавирусом.

Московский областной штаб напоминает, что те, кто недавно прилетел из-за границы, должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней со дня прибытия. Соблюдать условия изоляции важно, чтобы уберечь от болезни себя, своих близких и окружающих.

Распространение нового типа коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В мире насчитывается более 420 тысяч заболевших, в России - 495 случаев заражения.

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