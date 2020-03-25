РИАМО - 25 мар. За прошедшие сутки в Подмосковье проверили 13 пассажирских самолетов и три медицинских учреждения из-за угрозы взрывов, во всех случаях тревога оказалось ложной, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«24 марта в 16:25 поступила информация об угрозе минирования девяти пассажирских самолетов внутренних рейсов, находящихся в полете. Отправление и прибытие - в аэропорт Шереметьево», - говорится в сообщении.

Кроме того, поступила аналогичная информация в отношении четырех самолетов в Домодедове. Все воздушные суда приземлились в штатном режиме. Сбоев в работе аэрогаваней не было.

Также 24 марта злоумышленники сообщили об угрозе взрывов в ЦРБ Балашихи, больнице №119 в Химках и детской поликлинике в Наро-Фоминске. Информация о минировании не подтвердилась.