РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске огнеборцы ликвидировали последствия возгорания от пала травы на площади 120 квадратных метров на Флотском проезде, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

На пустыре недалеко от Флотского проезда 24 марта около 19:00 произошло возгорание строительного мусора и резинотехнических изделий. На место оперативно выехали огнеборцы Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

«Огнеборцы выехали на место возгорания в 18:52. По состоянию на 20:10 площадь возгорания составила 120 квадратных метров, на месте работали две автоцистеры. Сплошные завалы мусора и отсутствие прямого доступа мешали тушению пожара. Для ликвидации возгорания привлекли личный состав из резерва», - сказал сотрудник.

По его словам, открытое горение ликвидировали в 20:38, последствия возгорания - в 00:17.