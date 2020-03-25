РИАМО - 25 мар. В подмосковном Красногорске заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин дал старт запуску канализационного коллектора, который реконструировался около года, передает в среду корреспондент РИАМО.

Технический запуск канализационного коллектора протяженностью около 1,5 километра состоялся 11 марта. В среду Хромушин дал команду на открытие задвижки коллектора, который теперь заработал в полном объеме.

«В течение только 2015, 2016 и 2017 годов мы фиксировали порядка десяти аварий ежегодно на этом коллекторе, в том числе в стоки проникали непосредственно в Москву-реку. Соответственно было приятно решение разработать программу, выделить средства на полную реконструкцию альтернативного коллектора, который позволит решить проблему раз и навсегда. <...> Сегодня этот проект реализован», - сказал Хромушин.

Он отметил, что впервые в истории жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья был применен проходной щит, который ранее использовался при строительстве метрополитена. Его срок эксплуатации составляет минимум 60 лет.

По его словам, старый канализационный коллектор залили бетоном.

На открытии канализационного коллектора также присутствовали министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский и глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Я хочу отметить высокую культуру ведения строительных работ у нашего генерального подрядчика АО «Группа компаний «ЕКС», потому что все было аккуратно, все основные строительные объекты, которые входят в этот коллектор, были обнесены заборами. Люди знали, что здесь ведется стройка. Я уверена, открывая этот коллектор, мы создали запас прочности на многие годы вперед», - подчеркнула Хаймурзина.

Канализационный коллектор строился на протяжении года, уникальность данного объекта заключается в том, что подводные линии под Москвой-рекой проводились методом проходки немецким комплексом AVN-2000.

В рамках реконструкции полностью восстановили работоспособность коллектора, которая предотвратила возможность нанесения экологического вреда, а также увеличили его пропускную способность до более 93 тысяч кубических метров в сутки. Общая протяженность реконструированных инженерных сетей составила 740 погонных метров.

Работы по реконструкции коллектора проводились за счет областного и муниципального бюджетов.