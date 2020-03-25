РИАМО - 25 мар. Работы про реставрации и капитальному ремонту 30-ого павильона ВДНХ, также известного под названием «Микробиологическая промышленность», выполнили более чем наполовину, завершить их планируют осенью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время уже закончили укрепление фундаментов, каркасов стен и дверных проемов. Рабочие преступили к ремонту крыши над третьим залом, штукатурке стен, а также заливке черновых полов.

«Павильон закрыли на ремонт и реставрацию в 2018 году. На тот момент он был аварийным. <…> Задача специалистов — сохранить павильон и вернуть ему облик образца 1954 года», - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется восстановлению элементов внутреннего и внешнего декора здания. В частности, реставрируется уникальный орнамент из цветов, который был обнаружен при подготовительных работах.

К павильону подведут системы отопления, водо- и электроснабжения, а рядом с ним воссоздадут фонтан.