РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Сотрудники ГИБДД Люберец до 29 марта будут пресекать нарушения правил дорожного движения (ПДД) пешеходами и проводить с ними профилактическую работу, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«До 29 марта на территории обслуживания Люберецкой Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», основными задачами которого являются профилактика и пресечение нарушений ПДД пешеходами», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит пешеходов неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, родителям рекомендуют подавать детям пример правильного поведения на дороге. В темное время суток на одежде нужно носить специальные световозвращающие элементы, так как они помогают водителю разглядеть в темноте пешехода и вовремя принять меры для предотвращения возможного ДТП.