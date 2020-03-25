РИАМО - 25 мар. Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в селе Селинское подмосковного городского округа Клин, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Находку сделали днем 24 марта.

«Поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ по адресу: городской округ Клин, село Селинское. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана. Изъятие и уничтожение мины запланировали на среду.