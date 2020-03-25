РИАМО - 25 мар. В Подмосковье выявили 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«Если вы прибыли рейсами SU 2353 Вена — Москва (12.03.20), SU 2501 Мадрид — Москва (13.03.20), SU 2385 Женева — Москва (14.03.20), вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по телефону: 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг или обратиться в скорую помощь по номеру «112», - говорится в сообщении.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. Всего в мире насчитывается более 420 тысяч случаев заболевания.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В частности, со среды в Московской области приостановили работу ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров, в кафе и барах временно запретили курить кальян.

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