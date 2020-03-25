РИАМО - 25 мар. На юго-западе Москвы в районе Южное Бутово завершилось переселение жителей старого дома на Варшавском шоссе в квартиры в новостройках на Изюмской улице, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Все 26 семей, проживавшие ранее в доме 194 (корпус 2) на Варшавском шоссе <…> переехали в новостройки — дом 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1 на Изюмской улице», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Таким образом, в Южном Бутове по реновации расселили уже шесть старых домов. Постройку на Варшавском планируют снести после ее вывода из эксплуатации.

Всего по программе реновации новое жилье получат порядка 1 миллиона жителей столицы.