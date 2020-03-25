РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске сотрудники органов соцзащиты и волонтеры обзвонили более 14 тысяч человек с предложением помощи по доставке на дом продуктов, приобретению лекарств, вызову врача и другим вопросам, открыта горячая линия, доставляют продуктовые наборы, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции людям пожилого возраста с 26 марта рекомендовано соблюдать домашний режим. Сотрудники органов социальной защиты населения и добровольцы из рядов нескольких общественных объединений на протяжении нескольких дней обзванивают жителей, в первую очередь старшего возраста, с целью выявления потребности в оказании им волонтерской помощи по доставке на дом продуктов, приобретению лекарств, вызову врача, консультируют по волнующим подольчан вопросам.

«Общими усилиями обзвонили на сегодня более 14 тысяч человек. Большая группа одиноко проживающих пенсионеров и тех жителей, кто реально нуждается, уже получили продуктовые наборы. Помощь оказана также нескольким многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Он предложил жителям Подольска не дожидаясь звонка обратиться за волонтерской помощью по телефонам горячей линии органов социальной защиты населения 8(496)754-17-01 (для жителей города Подольска и сельских населенных пунктов); 8(915)048-12-53 (для жителей микрорайона Климовск).

Те, кто готовы присоединиться к волонтерскому движению для оказания помощи нуждающимся в ней землякам, могут обращаться по телефону: 8(916)967-81-94 в местное отделение Всероссийской молодёжной организации «Молодая гвардия Единой России».