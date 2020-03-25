РИАМО - 25 мар. Департамент здравоохранения Москвы разрешил пациентам с легкой формой заболевания коронавирусной инфекцией проходить лечение на дому, новые правила действуют по 30 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Согласно приказу Депздрава, обязательной госпитализации подлежат пациенты с тяжелой клинической картиной протекания болезни, а также люди в тяжелом состоянии с нетипичным течением ОРВИ или гриппа, внебольничной пневмонией.

«Обеспечить обязательную госпитализацию иных заболевших новой коронавирусной инфекцией, являющихся пациентами группы риска: беременных женщин, старше 65 лет, имеющих хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы», - добавляется в документе.

Негоспитализированных больных в обязательном порядке поставят на учет, соблюдение пациентами режима самоизоляции проконтролируют. Также такие больные смогут обратиться за дистанционной консультацией врача или вызвать специалиста на дом.

Пациентам с легкой формой заболевания раздадут листовки с информацией о том, как лечиться и какие правила необходимо соблюдать. Однако если человек нуждается в уходе, он может попросить о госпитализации.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В мире насчитывается более 420 тысяч случаев заболевания, в России - 495 случаев.

В Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Общее число вылеченных от коронавирусной инфекции в Москве на данный момент составляет 14 человек.

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