РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске к празднованию 75-й годовщины Победы должны распуститься около 300 тысяч тюльпанов, которые подобрали по цвету и высоте, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовку к весне 2020 года городской округ Подольск начал еще в осенний период, когда высадил около 300 тысяч луковиц тюльпанов. К празднованию 75-й годовщины Победы подобрали специальные сорта тюльпанов и высадили их в определенной цветовой гамме, чтобы цветы органично смотрелись на клумбах. Также их отсортировали по типу и высоте», - говорится в сообщении.

Тюльпаны сажают осенью для того, чтобы они успели укорениться и закалились в природных условиях. В Подольском комбинате благоустройства разрабатывает эскизы украшения клумб цветами и занимается внедрением новых методов в обработку и посадку разнообразных городских цветов ландшафтный дизайнер Юлия Казаченко.

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