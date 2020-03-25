РИАМО - 25 мар. Жители столицы с 30 марта примут участие в краудсорсинг-проекте, где предложат свои идеи по улучшению электронных сервисов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одними из первых тем для обсуждения на сайте crowd.mos.ru станут электронные услуги в сфере культуры и предпринимательства. Например, до 5 апреля горожане выскажутся о работе таких онлайн-сервисов, как запись ребенка в школу искусств, а с 20 апреля оценят удобство получения субсидий на развитие бизнеса и личный кабинет юридического лица.

«Это первый в Москве столь масштабный краудсорсинг-проект. Он будет проводиться в течение года и затронет ряд важнейших городских сфер», - рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на сайте mos.ru сегодня представлено свыше 360 самых разных сервисов. За восемь лет услугами на городских порталах были оказаны более 1,5 миллиарда услуг. Для улучшения качества предоставления онлайн-услуг, а также возможности создать новые полезные сервисы и проводятся подобные краудсорсинговые проекты.