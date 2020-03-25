РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске в офисах МФЦ с 26 марта временно прекратят доступ к компьютерам для подачи документов посредством портала государственных и муниципальных услуг (РПГУ) Московской области, сообщается в группе «МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые заявители! На основании постановления губернатора Московской области в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции на территории Московской области с 26 марта временно приостанавливается доступ к компьютерам общего пользования для подачи документов посредством РПГУ Московской области в офисах МБУ городского округа Подольск «МФЦ», - говорится в сообщении.

Во всех отделениях МФЦ городского округа Подольск организовано девять мест, с помощью которых можно подать заявку на предоставление государственных и муниципальных услуг через порталы https://uslugi.mosreg.ru/, https://www.gosuslugi.ru/. Ранее сотрудники МФЦ помогали посетителям подать заявление, а также учили, как подавать заявления самостоятельно.