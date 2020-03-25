РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Возгорание в квартире на улице Большая Серпуховская Подольска ликвидировали до прибытия пожарных подразделений, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«24 марта в 20:18 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 36/1, квартира 1Б. Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

Всего были привлечены две единицы техники и семь человек.