РИАМО - 25 мар. Из-за угрозы распространения коронавируса на территории Подмосковья приостановили работу ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на официальном портале регионального правительства.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - говорится в постановлении.

Кроме того, документ предусматривает запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом действуют в Московской области со среды.

Поручение принять данные меры федеральное правительство ранее адресовало всем регионам России.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В мире насчитывается более 420 тысяч случаев заболевания, в России - 495 случаев. В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

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