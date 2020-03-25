РИАМО - 25 мар. Пациент с пневмонией, проходивший лечение в столичной больнице имени Е. О. Мухина, скончался из-за недостаточности внутренних органов, его анализ на коронавирус не подтвердился, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мужчина был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Однако причиной смерти стала недостаточность внутренних органов на фоне нескольких заболеваний», - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения города Москвы, процесс лечения проходил под надзором инфекционистов и эпидемиологов. За состоянием пациента с пневмонией также следил главный внештатный пульмонолог столицы Андрей Белевский. Весь ход лечения и результаты обследований зафиксированы в медицинской карте пациента.

На сегодняшний день всех пациентов с пневмонией в Москве проверяют на заражение коронавирусом.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В мире насчитывается более 420 тысяч случаев заболевания, в России - 495 случаев.

В Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Общее число вылеченных от коронавирусной инфекции в Москве составляет 14 человек.

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