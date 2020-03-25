РИАМО - 25 мар. Пациент с пневмонией, проходивший лечение в столичной больнице имени Е. О. Мухина, скончался из-за недостаточности внутренних органов, его анализ на коронавирус не подтвердился, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Мужчина был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Однако причиной смерти стала недостаточность внутренних органов на фоне нескольких заболеваний», - говорится в сообщении.
По данным департамента здравоохранения города Москвы, процесс лечения проходил под надзором инфекционистов и эпидемиологов. За состоянием пациента с пневмонией также следил главный внештатный пульмонолог столицы Андрей Белевский. Весь ход лечения и результаты обследований зафиксированы в медицинской карте пациента.
На сегодняшний день всех пациентов с пневмонией в Москве проверяют на заражение коронавирусом.
Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В мире насчитывается более 420 тысяч случаев заболевания, в России - 495 случаев.
В Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Общее число вылеченных от коронавирусной инфекции в Москве составляет 14 человек.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Что делать, если вас переводят на «удаленку» или отправляют в неоплачиваемый отпуск, выяснял корреспондент РИАМО
Корреспондент РИАМО нашла на «Авито» самые интересные объявления о продаже дефицитного товара.
Обозреватель РИАМО собрала советы коучей, экспертов в области коммуникаций и просто «удаленщиков» со стажем о том, как эффективно работать из дома.
Какие продукты и предметы первой необходимости обязательно нужно иметь дома, узнайте из инфографики РИАМО.
Обозреватель РИАМО составила подборку фильмов, в которых человечество борется с зомби‑вирусами и стихийными бедствиями.
Что нового мы узнали о коронавирусе, читайте в подборке РИАМО.
Как защититься от коронавируса, если в ближайших аптеках медицинские маски закончились или сильно подорожали, рассказывает РИАМО.
Подробнее о симптомах коронавируса, мерах профилактики, а также о том, как правильно носить маску, смотрите в видеоролике РИАМО.
Как развлечься, не выходя из дома, если вы на карантине или на удаленке, читайте в гиде РИАМО.
Корреспондент РИАМО побывала в гипермаркете и выяснила, зачем жители Москвы и Подмосковья сметают с полок крупу, консервы и туалетную бумагу.
Что происходит в закрытой на карантин стране, РИАМО рассказали русские из Италии.
Кто должен соблюдать карантин и в каких случаях требования школы или сада об изоляции ребенка законны, разобралась корреспондент РИАМО.
Что происходит в аэропорту Шереметьево в связи с коронавирусом, узнала корреспондент РИАМО.
Корреспондент РИАМО нашла на «Авито» самые странные средства против коронавируса.
Куда обращаться при обнаружении симптомов и стоит ли проверяться здоровым людям, читайте в материале РИАМО.
Подборку актуальных мемов об эпидемии собрала обозреватель РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии