РИАМО - 25 мар. Еще пять пациентов вылечили от коронавирусной инфекции в Москве, таким образом, общее число излечившихся в столице достигло 14 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили рекомендации медиков.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В мире насчитывается более 420 тысяч случаев заболевания, в России - 495 случаев. В Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

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