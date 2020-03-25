РИАМО - 25 мар. В среду воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до плюс 11 градусов, погода ожидается облачная, но без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 7-9 градусов, по области - 6-11 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 30%.

Синоптики добавили, что атмосферное давление в Московском регионе остается завышенным. При таких погодных условиях наиболее уязвимы лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями и перенесшие различные сосудистые нарушения.