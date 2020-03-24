РИАМО - 24 мар. Два корпуса столичного Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перепрофилировали для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Большое внимание мы уделили безопасности: весь корпус разделен на грязные и чистые зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями. В грязных зонах работа организована с использованием системы ЕМИАС, что позволяет минимизировать личное общение врачей и сотрудников диагностических служб», — сказал директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Для обследования пациентов привлекли мультидисциплинарные бригады врачей, которые обеспечены необходимыми медикаментами и техникой.

В Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Лечение инфицированных и обследование пациентов с подозрением на заражение ведут в семи городских стационарах.

Госпитали для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернут еще в 10 корпусах московских больниц, кроме того, для этой цели переоборудуют ряд многопрофильных стационаров.

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