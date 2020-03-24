РИАМО - 24 мар. В этом году все фонтаны в Подмосковье подготовят к работе до конца апреля, торжественный запуск фонтанов запланирован на 30 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

С 1 апреля во всех муниципалитетах Подмосковья начнутся мероприятия по уборке территорий после зимы, в число этих работ входит и очистка фонтанов.

«В Московской области насчитывается 228 фонтанов. До 25 апреля 2020 года должны быть проведены профилактические работы, такие как очистка чаш фонтанов после зимы, проверка состояния инженерных систем, регулировка высоты струй, тестовые испытания», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Фонтаны являются санитарно-гигиеническими сооружениями, нуждающимися в уходе и очистке. Элементы фонтанов ремонтируют в теплый период года. Питьевые фонтанчики должны регулярно очищаться при помощи моющих и дезинфицирующих средств.

Сроки включения фонтанов, режим их работы, график промывки и очистки чаш, а также технологические перерывы и окончание работы определяются органами местного самоуправления.