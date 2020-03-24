РИАМО - 24 мар. Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова на заседании рассказала, что на одном из заводов в Московской области перерабатывают металлический лом в пиролизное масло (при очистке становится дизелем), аналогов этой технологии в стране нет, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В профильном комитете Мособлдумы в рамках профильного заседания обсудили тему переработки мусора в регионе. О перспективах продвижения рециклинга в Подмосковье говорили на примере работы «Орис Пром».

«В 2017 году мы посещали это предприятие. Еще три года назад у них была налажена эффективная система сбора, накопления, транспортировки и переработки отработанных шин, которых в Подмосковье образуется более 65 тысяч тонн в год. Масштаб проблемы очевиден. Такие предприятия решают задачу с помощью современных способов переработки, внедряя передовые технологии. Таким образом, мы говорим «нет» сжиганию и захоронению таких вредных для окружающей среды отходов», – сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

В настоящий момент в регионе установлено 120 контейнеров для шин: в Котельниках, Старой Купавне, Подольске и других населенных пунктах. Кроме того, в регионе перерабатывают металлический лом, пластик, стекло, бумагу.

Сейчас обсуждается тема сложной упаковки – тетра пак. Подмосковью необходимо проработать вопрос с правильной утилизацией. Проблема в переработки этой упаковки в многослойности. Пока тетра-паки перерабатывают лишь в Нижнем Новгороде и в Липецке.

«Надеемся, третье появится у нас в Подмосковье. Наш комитет проводит разъяснительные работы, рассказывает о субсидиях и льготах, которые могут получить компании, занимающиеся переработкой в Московской области, и официально зарегистрированные в нашем регионе. Старается помочь наладить отношения между структурами власти и предприятиями, которые развивают индустрию переработки», – подытожила Полякова.