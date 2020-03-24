РИАМО - 24 мар. В Волоколамском городском суде нарушителям в лице ООО «ПромУголь» не удалось оспорить постановление о штрафе в 250 тысяч рублей за незаконное размещение строительного мусора вблизи деревни Тимково, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Волоколамский городской суд вынес решение по делу об административном нарушении, совершенном ООО «ПромУголь». Компания подала жалобу, пытаясь оспорить постановление Минэкологии о назначении административного наказания за нарушение правил обращения с отходами.

«Сотрудники Минэкологии обнаружили, что <…> по заявкам заезжали большегрузные автомобили и сваливали на открытом грунте отходы 4-5 класса опасности: бой кирпича и черепицы, металл, пластик, загрязненную нефтепродуктами металлическую стружку и прочий мусор», – говорится в сообщении.

Площадь размещения превысила 1,7 тысячи квадратных метров, объем отходов составил более 2,1 тысячи кубометров.

Строительный мусор незаконно размещался вблизи деревни Тимково Волоколамского городского округа. За нарушение компанию-арендатор оштрафовали на 250 тысяч рублей. Нарушители пытались обжаловать постановление в суде, но Минэкологии отстояло свою правоту.