РИАМО - 24 мар. Примерно 7 тысяч заявок, которые поступили от жителей городских округов в единую диспетчерскую службу Московской области, обработали сотрудники Госжилинспекции, надзорное ведомство контролирует исполнение заявок в областном центре управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Наибольшие темпы по снижению числа заявок произошли в городских округах Красноармейск, Протвино и Рошаль (по 33%), в городском округе Лосино-Петровский (28%), в Волоколамском городском округе (25%), в городском округе Воскресенск (24%), в городском округе Шатура (23%), в городском округе Щелково (22%). Всего количество заявок снизилось в 16 городских округах.

«Количество заявок по вопросам работы общедомовых приборов учета уменьшилось на 67%. Лидер по снижению – городской округ Люберцы (72%). При этом из четырех городских округов – Королев, Красногорск, Краснознаменск и Химки – за неделю не поступило ни одной заявки в данной категории», – отмечается в сообщении.

Число обращений по вопросу содержания адресных табличек снизилось на 63%. Лучший темп продемонстрировали Химки (88%). Ни одну заявку в ЕДС по данной категории не направили на прошлой неделе жители шести городских округов: Долгопрудного, Егорьевска, Королева, Солнечногорска, Электростали, а также Богородского городского округа.

Снижение числа заявок в категории «ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению» составило 34%. Лидируют в этой категории Домодедово (88%), Королев (75%), Пушкинский и Щелково (по 60%), Одинцовский (40%).

В девяти городских округах – Шатуре Воскресенске, Егорьевске, Истре, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Рузском городском округе, Волоколамском городском округе, Коломенском городском округе – такие обращения отсутствовали.

Руководитель главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» в ранге министра – главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина отметила, что подать заявку в единую диспетчерскую службу можно через портал eds.mosreg.ru. В число категорий сейчас добавили новую – «дезинфекция подъездов и мест общего пользования МКД».