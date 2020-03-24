РИАМО - 24 мар. Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев дали советы российским школьникам по поддержанию хорошей формы в период вынужденных каникул из-за коронавируса, сообщает Nation News.

«Если есть три ступеньки, то уже можно заниматься, есть скакалка, с которой можно тренироваться. Это можно делать дома и на улице, в местах, отдаленных от людей. Дома можно растягиваться, бегать на месте. Существует масса упражнений для стоп, колен, прыжков, бедра и чего угодно», – сказала Тарасова.

Она добавила, что для выполнения упражнений не требуется много места.

«Можно пресс и спину качать на очень маленьком расстоянии. Форму можно сохранить. Тем более в интернете есть много программ, и можно заниматься по ним. Например, заниматься аэробикой, которая дает тебе правильное дыхание. Упражнения разнообразные есть и легкие, и тяжелые – придумать можно все, что угодно», – подытожила тренер.

Валуев отметил, что дети могут заниматься физкультурой в парках - такого запрета для них никто не вводил.

«Карантин же не требует не ходить в парки, вот, вперед – в парки. Это на поверхности. Дома тренироваться можно. Мы делали тренировки на улице с полной выкладкой – и ничего. Понятно, что специализированной работы не будет, но тем не менее это позволит не заплыть жирком», – сказал Валуев.

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