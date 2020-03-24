РИАМО - 24 мар. Статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы присвоили проекту реконструкции производственно-испытательного корпуса Московского прожекторного завода, проекту создания технопарка «Перерва» и геронтологического центра, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Московский прожекторный завод, который планируют реконструировать, расположен на востоке Москвы в районе Перово по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 56.

«В ближайшие годы завод планирует провести реконструкцию производственно-испытательного корпуса для производства электротехнического оборудования малой и средней мощности – трансформаторов, автономных источников электропитания, гидравлического оборудования», – говорится в сообщении.

Площадь земельного участка, занимаемого корпусом, составляет 0,9 гектара. В результате реконструкции производственные площади увеличатся более чем в три раза – с 4,3 тысячи до 13,1 тысячи квадратных метров. Будет создано 134 новых рабочих места. Инвестиции в реализацию проекта составят 478 миллиона рублей.

Технопарк «Перерва» построят в районе Марьино по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 1, 2, 11, 14, 27, 28. На земельном участке площадью 2,1 гектара планируется строительство шести новых и реконструкция шести существующих капитальных объектов для размещения предприятий малого и среднего бизнеса. В результате общая площадь технопарка составит 32,6 тысячи квадратных метров. Инвестиции в реализацию проекта составят 728 миллиона рублей.

Геронтологический центр построят в районе Бескудниковский по адресу: Селигерская улица, дом 7. На земельном участке площадью 0,4 гектара планируется реконструировать существующие капитальные объекты для размещения геронтологического центра площадью 3,6 тысячи квадратных метров.

В геронтологическом центре будет создано 64 новых рабочих места. Инвестиции в реализацию проекта составят 310 миллиона рублей.