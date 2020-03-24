РИАМО – 24 мар. АО «Российский экспортный центр» создало антикризисный штаб на фоне развития ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в мире, говорится в сообщении пресс-службы РЭЦ.

Штаб организован для оперативной поддержки экспортеров и решения проблем, возникающих из-за разрыва внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в целом ряде государств, а также для сбора и проработки поступающих обращений экспортеров.

«Антикризисный штаб будет анализировать изменение экспортной географии и определять потенциальные рынки для российских экспортеров. В рамках штаба будет создана аналитическая платформа, позволяющая оперативно выявлять экспортные ниши, верифицировать возможности новых экспортных поставок в связи с изменением международной торговой конъюнктуры», – отмечается в материале.

Система мониторинга ключевых проблем экспортеров уже сформирована в РЭЦ. На постоянной основе будут проводиться сеансы видеоконференцсвязи с участием органов исполнительной власти субъектов РФ, центров поддержки экспорта, представителей бизнес-сообщества.

Кроме того, РЭЦ организует телефонную горячую линию для экспортеров. Каждая возникшая ситуация будет оперативно рассмотрена в индивидуальном порядке с предоставлением обратной связи, включающей набор возможных решений по выходу из сложившейся кризисной ситуации. После обработки запросов экспортеров антикризисный штаб разработает перечень мер оперативного реагирования, а также регуляторного и финансового характера, которые будут предполагать изменение действующих нормативно-правовых актов.

РЭЦ, выступая агентом правительства РФ по ряду субсидиарных программ, в тесном взаимодействии с бизнес-объединениями разработал пакет поправок в нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление поддержки в рамках реализации КППК и логистической субсидии, в части перенастройки механизмов под первоочередные задачи по поддержке экспортеров в текущей экономической ситуации.

«Нам важно, чтобы каждый экспортер, который столкнулся с проблемами в своей коммерческой деятельности из-за закрытия зарубежных рынков, мог сообщить о них в РЭЦ. Мы готовы обеспечить поддержку как на системном уровне, так и в рабочем режиме. Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура в России и за рубежом», – сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

По ее словам, РЭЦ не намерен сокращать меры поддержки – напротив, будет только повышать эффективность финансовых и нефинансовых продуктов, субсидиарных мер поддержки, расширяя и адаптируя их линейку и доступность для бизнеса.

«Надо понимать, что все происходящее может кардинально изменить сложившиеся на рынке торговые связи и стать триггером для их диверсификации. А это может предоставить новые возможности для российских экспортеров», – резюмировала Никишина.