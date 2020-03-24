РИАМО - 24 мар. Оборудование для оформления санитарно-пропускного пункта и специального городка для специалистов начали завозить на участок строительства Юго-Восточной хорды, где проводится обследование с последующим вывозом загрязненного грунта, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Так, на участок завезли шкафы для переодевания персонала, резервуар под воду, душевую и стойку радиационного контроля. На огражденной территории будет обустроена специальная площадка.

«Специалисты, работающие на объекте, будут переодеваться в специальном помещении в спецодежду перед производством работ. После завершения рабочего дня, спецодежда будет оставаться на хранении в специальных шкафах, а специалисты будут проходить санобработку. Выходить с объекта они будут через стойку радиационного контроля», – говорится в сообщении.

ФГУП «Радон» работает на участке строительства мостового перехода в составе Юго-Восточной хорды. Работы ведутся на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов на западе столицы, железнодорожным мостом Курского направления на востоке, Москвой-рекой на севере и Каширским шоссе на юге. Работы проводятся в соответствие с действующим законодательством.