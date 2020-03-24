РИАМО - 24 мар. Жители Московской области могут ознакомиться с информацией о региональной программе капитального ремонта домов с помощью выделенной телефонной линии, официальных аккаунтов в социальных сетях и публичных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, собственники могут получить информацию о региональной программе капитального ремонта, порядке оплаты взносов на капремонт, уточнить краткосрочный период, в который будет отремонтирован их дом, а в зданиях, где уже ведутся работы, жители могут уточнить текущие вопросы проведения ремонта.

«В 2019 году специалистами фонда капитального ремонта Московской области было обработано свыше 18 тысяч письменных и более 35 тысяч телефонных обращений. На все обращения были даны компетентные и всесторонние ответы и разъяснения. Приоритет нашей работы – это максимально открытое информационное взаимодействие с жителями», - отметил генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по региону Валерий Николов.

С 2017 года открыта выделенная телефонная линия: 8(495)104-59-59. Позвонив на нее каждый собственник может получить интересующую его информацию в удобном формате.

Также информацию можно получать через аккаунты в соцсетях. С одной стороны, житель оперативно получает первичную информацию, с другой стороны, этот вид связи позволяет сотрудникам фонда получать обратную связь и совершенствовать внутренние процессы предоставления услуг.

Региональная программа капитального ремонта Московской области включает в себя более 44 тысяч многоквартирных домов. Это самая масштабная программа капремонта в России.