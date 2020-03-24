РИАМО - 24 мар. В партии хризантем, привезенных из Италии в Россию, выявили наличие карантинного для Российской Федерации объекта – белой ржавчины хризантем, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Карантинные растения обнаружили на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал». Заболевание обнаружили при досмотре срезов цветов.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – говорится в сообщении.

Партию цветов, которая была заражена вредителем, уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Возбудитель белой ржавчины хризантем поражает в основном листья, реже стебли и цветки. На листьях сначала появляются небольшие светло-зеленые или бледно-желтые пятна, которые образуются как на верхней, так и на нижней стороне. Больные листья часто закручиваются книзу, а сильно поврежденные листья отмирают.