РИАМО - 24 мар. Для профилактики коронавирусной инфекции эксперты Роскачества порекомендовали мыть упаковки продуктов с водой и мылом после покупки, передает Федеральное агентство новостей.

«В целях предотвращения распространения коронавируса рекомендуется мыть с мылом пластиковую, металлическую или стеклянную упаковку купленных в магазине продуктов. Нужно чаще мыть кухонные поверхности, на которые попадают покупки», – говорится в сообщении.

Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть с поверхности патогены. При этом шанс, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму.

Россиянам посоветовали не ходить в магазин за продуктами, а заказывать еду на дом. В таком случае вероятность контакта с потенциально зараженными коронавирусом людьми будет минимальной.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>