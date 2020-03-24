РИАМО - 24 мар. Столичный аэропорт Внуково ограничил вход и выход в терминале А на минус первом этаже, сообщается на сайте воздушной гавани.

«С 24 марта 2020 года войти в терминал А международного аэропорта Внуково и выйти из него возможно только через входные группы зоны прилета на первом этаже. Вход и выход на минус первом этаже в терминале А закрыты», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, в настоящий момент в терминале А находятся несколько сотен человек, преимущественно граждане Узбекистана и Таджикистана. Они не могут улететь на родину из-за закрытия авиасообщения между РФ и другими странами.