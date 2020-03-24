РИАМО - 24 мар. Весеннюю охоту в Тверской области – излюбленном месте подмосковных охотников – могут ограничить этой весной из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Сезон весенней охоты открывается в Московской области 11 апреля, а через неделю охота стартует в Тверской области. Сюда каждый год приезжают около 15 тысяч охотников из Москвы и Московской области.

«В этом году сезон может оказаться под угрозой: власти Тверской области прислали в Минприроды РФ уведомление о намерении ограничить весеннюю охоту в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Чтобы ограничить охоту, необходимо согласование Росприроднадзора, где сегодня рассматривается обращение тверичан», - говорится в сообщении.

Пока другие регионы с подобными обращениями не выступали.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 407 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 495 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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