РИАМО - 24 мар. По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.

«Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%). Немного отстает признание детей как приоритетного направления государственной политики (93%)», – говорится в сообщении.

Пункт об обязательной индексации пенсий считают важным 92% опрошенных. Столько же респондентов поддержали поправки, касающиеся адресной социальной поддержки и природного многообразия страны.

Законопроект о поправках в Конституцию РФ сначала был одобрен Госдумой, региональными заксобраниями и Советом Федерации. После этого его подписал президент России Владимир Путин, также законность поправок подтвердил Конституционный суд.

Всероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.